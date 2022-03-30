Kuzey Afrika'dan gelen toz taşınımı Antalya'yı etkisi altına alacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuzey Afrika'dan gelen toz taşınımı Antalya'yı etkisi altına alacak

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Kuzey Afrika'dan gelen toz taşınımı Antalya'yı etkisi altına alacak

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 2 gün boyunca Kuzey Afrika'dan gelen 'toz taşınımı' etkili olacak.

ISPARTA (İHA) - Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 2 gün boyunca Kuzey Afrika'dan gelen 'toz taşınımı' etkili olacak.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da Kuzey Afrika'dan gelen 'toz taşınımının' 31 Mart Perşembe ile 1 Nisan Cuma gününe kadar etkili olacağını bildirdi. Meteoroloji vatandaşları, toz taşınımı nedeni ile oluşabilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimalinin az olduğu yerlerde çamur yağışı gibi olabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

(Elifnaz Altürk/ İHA)

Kuzey Afrika'dan gelen toz taşınımı Antalya'yı etkisi altına alacak

Kuzey Afrika'dan gelen toz taşınımı Antalya'yı etkisi altına alacak

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kuzey Afrika, Isparta, Antalya, Burdur, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title