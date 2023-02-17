Kuveyt'teki Işık Gösterisinde 2000 Drone Kullanıldı
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Kuveyt'in 25 Şubat Milli Günü ve 26 Şubat Kurtuluş Günü kutlamaları kapsamında Perşembe günü düzenlenen büyük ışık gösterisinde, yaklaşık 2.000 drone başkent Kuveyt semalarında uçtu.
Kuveyt'in 25 Şubat Milli Günü ve 26 Şubat Kurtuluş Günü kutlamaları kapsamında Perşembe günü düzenlenen büyük ışık gösterisinde, yaklaşık 2.000 drone başkent Kuveyt semalarında uçtu.
Çok sayıda Kuveytli ışık gösterisini merakla izledi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kuveyt'ten bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel