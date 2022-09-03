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Kütahya gündem haberleri: Kütahya'da ağaçlara çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

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Kütahya gündem haberleri: Kütahya'da ağaçlara çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kütahya haberler: Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

İsmail Hakkı An (61) idaresindeki 77 BE 523 plakalı otomobil, Domaniç- İnegöl kara yolu Çatalalıç mevkisinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Kazada, sürücü ve eşi Fatma An (52), Hacer (56), Saadet (53) ve Miraç Kaş (7) ile Kaan Esad Çağlar (11) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Serdar Yiğit - Güncel

Domaniç Kütahya İnegöl Güncel Haberler

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