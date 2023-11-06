Kütahya'da Sabah Ezanları İmsak Vaktiyle Okunacak
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, 8 Kasım Çarşamba gününden itibaren sabah ezanlarının il genelinde imsak vaktinin başlamasıyla birlikte okunacağını duyurdu.
Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, 8 Kasım Çarşamba gününden itibaren sabah ezanlarının il genelinde imsak vaktinin başlamasıyla birlikte okunacağını duyurdu.
Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık yaptığı açıklamada, "8 Kasım 2023 Çarşamba itibarıyla sabah ezanları ilimiz genelinde imsak vaktinin başlamasıyla okunacak, sabah namazları ise camilerimizde imsak vaktinden yarım saat sonra eda edilecektir" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel