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Kütahya'da Bağ Evi İnşaatının Çökmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Kütahya'nın Demirciören köyünde yapılan bağ evi inşaatının çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İnşaat enkazı altından çıkarılan kişinin cansız bedeni hastaneye götürüldü.

Kütahya'da, çöken bağ evi inşaatının enkazı altında kalan kişi hayatını kaybetti.

İl merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Demirciören köyündeki bir bahçede yapılan bağ evi inşaatının çöktüğü ve bir kişinin enkaz altında kaldığı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enkaz altında kalan İlhan Kahraman'ın (65) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından ekiplerce enkazın altından çıkarılan Kahraman'ın cansız bedeni, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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