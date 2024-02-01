Kütahya'da 996 gram kokain ele geçirilen otobüs yolcusu gözaltına alındı
Kütahya'da yapılan bir operasyonda, üzerinde 996 gram kokain bulunan bir otobüs yolcusu gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yolcu otobüsünü durdurarak yapılan kontrollerde, A.Ö. adlı yolcunun pantolon kemerine sıkıştırılmış kokaini ele geçirdi. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kütahya'da üzerinde 996 gram kokain ele geçirilen otobüs yolcusu gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, şehirler arası ulaşımı sağlayan yolcu otobüsünü şüphe üzerine çevre yolunda durdurdu.
Polis, otobüste yaptığı kontrollerde, yolcu A.Ö'nün (59) pantolon kemerine sıkıştırılmış 996 gram kokain ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.