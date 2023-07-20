Kuşadası'nda Mobil Trafo Yanarak Mahalleyi Elektriksiz Bıraktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kahramanlar Caddesi üzerinde bulunan mobil trafonun yanması sonucu, mahalle esnafı elektriksiz kaldı, sokağı kaplayan yoğun duman ise turistleri korkuttu.

Olay, Kuşadası ilçesi Kahramanlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahramanlar Caddesi ve bağlı sokaklara elektrik verilmesini sağlayan mobil trafo henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Bir anda cadde ve sokakları kaplayan yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederek kısa süre içerisinde yangını söndürdü. Yoğun duman çıkan trafodan Kahramanlar Caddesi'nde bulunan esnaflar ve turistler etkilendi. Bir anda cadde ve sokağı kaplayan yoğun dumanlar ise bölgede bulunan turistleri korkuturken, soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Bölge esnafı ise daha fazla mağduriyet yaşamamak adına sorunun en kısa zamanda çözüme kavuşturulması istedi. - AYDIN