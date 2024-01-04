Kurubaş ve Güzeldere geçidinde kar ve sis etkili oldu
Van'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiliyor. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyrederken, karayolları ekipleri ise bölgede kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kurubaş ve Güzeldere geçidinde kar ve sis etkili oldu
VAN - Van'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiliyor.
Şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve belli aralıklara devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini sise bıraktı. Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyrederken, karayolları ekipleri ise bölgede kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.