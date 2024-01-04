Kurubaş ve Güzeldere geçidinde kar ve sis etkili oldu

Kurubaş ve Güzeldere geçidinde kar ve sis etkili oldu

VAN - Van'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiliyor.

Şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve belli aralıklara devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini sise bıraktı. Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyrederken, karayolları ekipleri ise bölgede kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.