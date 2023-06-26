Kurban Bayramı'nda Hava Durumu Raporu Yayınlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin raporunu yayınladı. Arife günü ve bayram süresince yurdun kuzey ve iç kesimlerinde yerel sağanak geçişleri görüleceği, diğer kesimlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin raporunu yayınladı. Arife günü ve bayram süresince yurdun kuzey ve iç kesimlerinde yerel sağanak geçişleri görüleceği, diğer kesimlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin raporunu bugün internet sitesinde yayınladı. Raporda şunlar kaydedildi:

"Arife günü (27 Haziran 2023 Salı): Kuzeydoğu ve iç kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun, Kütahya, Çankırı, Eskişehir ve Artvin çevreleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 1. günü (28 Haziran 2023 Çarşamba): Kuzey ve iç kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimlerinin, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin, Orta Karadeniz kıyılarının, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 2. günü (29 Haziran 2023 Perşembe): Yurdumuzun genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 3. günü (30 Haziran 2023 Cuma): Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu; Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin, Batı Karadeniz kıyılarının, Orta ve Doğu Karadeniz'in, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun, Kayseri, Sivas ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 4. günü (1 Temmuz 2023 Cumartesi): Kuzeydoğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ağrı ve Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR İÇİN TAHMİN EDİLEN HAVA DURUMU

Ankara: Arife günü çok bulutlu, bayram süresince parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının 27 ile 31 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul: Arife ve bayramın ikinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bayramın diğer günlerinde parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının 28 ile 31 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

İzmir: Arife günü parçalı bulutlu, bayram süresince az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının 33 ile 34 derece arasında seyretmesi bekleniyor."