Kurban Bayramı'nda Edirnekapı Şehitliği'nde duygusal anlar yaşandı

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler, yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Aileler, şehitlerin mezarı başında dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu ve çiçek bıraktı. Şehit olan bir ailenin annesi ve babası, duygusal açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler, yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Sabah saatlerinden itibaren şehitliğe gelen aileler, şehitlerinin mezarı başında dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu. Şehitlerin kabirlerine çiçek bırakan ve temizlik yapan aileler, duygu dolu anlar yaşadı.

Diyarbakır Lice'de 1995 yılında teröristlerle girdiği çatışmada oğlu Doğan Öztürk'ün şehit olduğunu belirten anne Cemile Öztürk, "28 senedir burada ama 20 saniye mi, 20 dakika mı bizim için öyle, bitmeyen bir acı. Bayramın her günü buradayız, pazar günü buradayız. Diyarbakır Lice'de gece pusuya düşürdüler. Hatta bir gün öncesinde konuşmuştuk, ertesi gün böyle oldu. 'Ben göreve gideceğim, yine seni ararım anne merak etme' dedi. Dağa çıkacaklardı. Konuşmanın üstünden 24 saat geçmedi, gece 23.30'da öyle olmuş." diye konuştu.

Şehit Doğan Öztürk'ün babası Fikret Öztürk de "Bizim oğlumuz vardı. İnsanın bambaşka hayalleri var; evladı yetişsin, askerliğini yapsın, emekli olsun memleketine gitsin; hep hayalimiz oydu. Ama rabbim böyle nasip etti" dedi.