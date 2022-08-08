Kur'an-ı Kerim Kursu öğrencilerine 112 acil çağrı merkezinin önemi anlatıldı

RİZE - Rize'de 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerince, kentte bulunan Kur'an-ı Kerim Kurslarında 112'nin hangi durumlarda aranması gerektiği ve gereksiz meşgul edildiğinde nelerle karşılaşacakları ile ilgili eğitim verildi.

Rize 112 Acil Çağrı Merkezi personelince 25 Temmuz ile 25 Ağustos tarihleri arasında Yaz Kur'an Kurslarına giden öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı. Eğitimler projenin başladığı günden bu güne kadar yaklaşık 15 camii ve yaklaşık bin öğrenciye eğitimler verildi. Yapılan projenin 12 Eylül'de İlkokulların başlamasıyla öğrencilere tekrardan eğitim verilecek.

Yapılan eğitim hakkında bilgi veren 112 Acil Çağrı Merkezi personellerinden Abbas Oktay Balcı, "Rize 112 Acil Çağrı Merkezi olarak yaz ayında yaz kuran kursları çerçevesinde İl müftülüğümüzle yaptığımız protokol çerçevesinde 4-8 yaş cami öğrencilerimize 112 Acil Çağrı servisini tanıtmak için bir faaliyet planladık. Bugün Reşadiye camiindeyiz. Camimizde bulunan çocuklarımızla buluştuk. Tanıtım faaliyetimizde ki amacımız, acil çağrı merkezlerinin artık tek bir numarada birleştiğini ve bununla birlikte 112 acil çağrı merkezlerinin hangi durumlarda aranması gerektiği ve 112 acil çağrı merkezleri gereksiz meşgul edildiğinde nelerle karşılaşacaklarını çocuklarımıza anlattık. Eğitimin sonunda 112 acil çağrı merkezi kahramanları kadrosuna kattık ve onlara dağıttımız tanıtım broşürleri ile ailelerine okumalarını, onlarında bu konularda duyarlı olmalarını istedik" ifadelerini kullandı.