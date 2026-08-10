İnegöl'de salça üretim sezonu başladı: 500-600 ton hedef

Bursa'nın İnegöl ilçesinde salça üretimiyle öne çıkan Kulaca Mahallesi'nde yeni sezon üretim çalışmaları başladı.

Kulaca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kooperatif tesislerinde 1976'dan bu yana üretim yapıldığını söyledi.

Tesisin 1976 yılında 300 ton kapasiteyle üretime başladığını belirten Uğur, 1997'den sonra kapasitenin 1500 tona çıkarıldığını ifade etti.

Uğur, "Bugünden bu tarafa biraz daha yükselterek hem iç piyasada hem dış piyasada üretim yapıyoruz, ürün yetiştiriyoruz ve kaliteli bir ürün yaptığımıza da inanıyoruz." dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ağustos ayının ilk haftasında üretime başladıklarını aktaran Uğur, bunun bölgedeki domates hasat dönemine bağlı olduğunu belirtti.

Uğur, şöyle konuştu:

"Bizim yöremizdeki domatesler yeni çıkıyor. İzmir'de başlıyor domatesin üretimi. Daha sonra Manisa, Balıkesir, Kemalpaşa, Karacabey ve İnegöl yörelerinde domates çıkıyor. Biz de buna göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu sene salçamız da erken bitmesi nedeniyle Karacabey'den ziyade Kemalpaşa ve Kınık'tan, Bergama'dan biraz takviye domates aldık. Onu işliyoruz. Ama esas yöremizdeki domateslerle biz salçamızı yapıyoruz."

Biber salçası üretiminin ise eylül ayında başlayacağını ifade eden Uğur, Hollanda'ya yönelik ihracat bağlantılarının bu yıl önceki yıllara göre daraldığını ancak çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Uğur, "Biberi de eylül ayının birinden itibaren Hollanda'ya çalışmaya başlarız. Hollanda'ya yine bağlantımız vardır her sene olduğu gibi ama bu sene birazcık da daraldı. Hem Hollanda'daki firmadan kaynaklanıyor hem de bizim onların taahhüdünü yerine getirdiğimiz için bir sorun yaşamıyoruz." diye konuştu.

Bu yıl en az 3 bin ton civarında domates alımı yapmayı hedeflediklerini belirten Uğur, biber salçası, acı biber ve domates salçası üretiminin toplamında 500-600 tonluk üretim planladıklarını söyledi.

Uğur, geçen yıl 1500 ton civarında yurt dışına ürün gönderdiklerini, bu yıl ise Hollanda pazarındaki daralma nedeniyle bu miktarın yaklaşık yarısının gerçekleşmesini beklediklerini dile getirdi.

İç piyasaya yönelik üretimin ise yaklaşık 600 ton civarında olduğunu aktaran Uğur, "600 ton civarında iç piyasaya ürün yapıyoruz. 700-800 ton da yurt dışına. Geçen sene 1500 ton yapmıştık, bu sene onun yarısını yapacağız Hollanda'ya. Orada da bir tıkanıklık oldu ama hareket devam ediyor, akış devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Domates alım fiyatlarına da değinen Uğur, İzmir ve çevresinde domates fiyatlarının 3,5 liraya kadar gerilediğini, kooperatif olarak ise üreticiden kilogram başına 6 liradan domates alacaklarını belirtti.

Uğur, üretim planlamasını kendi pazarlayabilecekleri miktara göre yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz kendi satabileceğimiz kadar domatesi taahhütle ektiriyoruz. Şimdi bizim elimde salça kalmadığı için dışarıdan getirdik ama bu 100-150 tonu geçmez. Öbür tarafı kendi yöremizden kendimiz taahhütle, sözlü de olsa taahhütle ektiğimiz müstahsilden alacağız."

Uğur, kooperatifin bu yıl da üreticilere hizmet sunarak karlı bir sezon geçireceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA