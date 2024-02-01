1. Kuğu Gölü Sulak Alanı'ndan çeşitli görüntüler

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Rongcheng kentinde yer alan Kuğu Gölü Sulak Alanı ulusal düzeyde bir doğa koruma alanı olma özelliğini taşıyor.

Bu sulak alanda son yıllarda ekoloji ve çevre yönetimi adına yerel çabalar öne çıkıyor.

Kış aylarında büyük kuğu sürüleri sabah sisli vakitlerde yiyecek ararken, yüzerken ve uçarken gözlemlenebiliyor.

Muazzam gün doğumu ve yumuşak sis, sabah aydınlığında bir araya gelen görkemli kuğu sürüleriyle birlikte görülmeye değer bir manzara oluşturuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Rongcheng'den bildiriyor. (XHTV)