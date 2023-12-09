Kosova polisinin özel müdahale birimi, risk ödeneği taleplerini dile getirmek amacıyla ikinci defa eylem yaptı. Başkent Priştine'deki Başbakanlık binası önünde toplanan polisler, isteklerini bildiriyle duyurdu. Polisler, giyim, teçhizat, lojistik, polis tesisleri ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep etti.

Kosova Polisi Özel Müdahale Birimi İkinci Kez Eylem Yaptı

Kosova polisinin özel müdahale birimi, "risk ödeneği" taleplerini dile getirmek amacıyla ikinci defa eylem yaptı.

Başkent Priştine'deki Başbakanlık binası önünde toplanan üniformalı ve yüzü maskeli polisler, burada bir süre bekledikten sonra okudukları bildiriyle isteklerini duyurdu.

Bildiriyi okuyan Kosova Polis Sendikası Başkanı İmer Zeqiri, protestoyu, ülkede görev yapan tüm polis memurlarının taleplerini iletmek için düzenlediklerini söyledi.

Kosova polisi özel müdahale biriminin risk ödeneklerini yetersiz bulduğunu belirten Zeqiri, polis memurlarının giyim, teçhizat, lojistik, polis tesisleri ve hayat sigortası gibi taleplerinin yanında, çalışma koşullarının iyileştirilmesini de istediklerini vurguladı.

Kosova polisinin diğer birimlerinden temsilciler de protestoya katılarak destek verdi.

Kosova hükümeti, 27 Ekim'de aldığı kararla özellikle tehlikeli bölgelerde görev yapan polislere risk ödeneği tahsis etmişti. Polisler ise ödenekleri yetersiz bulmuştu.

Söz konusu birim, 1 Kasım'da da Başbakanlık binası önünde eylem düzenlemiş, eylemin ardından Başbakan Albin Kurti ile yaptıkları görüşmeden taleplerine yönelik sonuç alamamıştı.

"Kosova polisinin en elit birimi" olan özel müdahale birimi; terörle mücadele, ulusal güvenliğin tehdit edildiği durumlar, rehinlerin serbest bırakılması ve patlayıcı ile bomba tehditleriyle mücadele konusunda uzman polislerden oluşuyor.

Birim, genellikle Kosova'nın kuzeyindeki riskli operasyonlarda görev alıyor.