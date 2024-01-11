Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, BAE ile vizesiz seyahat anlaşmasını imzaladı

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, vatandaşlarının Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) vizesiz seyahat edebilmesini sağlayacak anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Osmani, konuyla ilgili X hesabından yaptığı açıklamada, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile geçen ay gerçekleştirdikleri görüşmede mutabakata varılan ve Kosova vatandaşlarının BAE'ye vizesiz seyahatini sağlayacak anlaşmanın imzalandığını bildirdi.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a vizesiz seyahat önerisini kabul ettiği için teşekkürlerini ileten Osmani, "Geçen ay yaptığımız toplantıda varılan anlaşma imzalandı. Bu, ülkelerimiz ve vatandaşlarımız arasında daha fazla işbirliği fırsatının önünü açmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kosova vatandaşları, 1 Ocak'tan itibaren Şengen Bölgesi'ne de vizesiz seyahat edebiliyor.