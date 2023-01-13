Koray Aydın: Genel Başkanımızın Durumu Gayet İyi, Dinleniyor

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in; “Genel Başkanımız gayet iyi, dinleniyor. Doktorlar en kısa zamanda ayrılabileceğini ifade ettiler. Genel Başkanımızın bir ricası var ‘bekleyen arkadaşlar evlerine dönsünler’ diyor. Onun bu mesajını da bütün arkadaşlara herkese iletmiş olalım” dedi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in; "Genel Başkanımız gayet iyi, dinleniyor. Doktorlar en kısa zamanda ayrılabileceğini ifade ettiler. Genel Başkanımızın bir ricası var 'bekleyen arkadaşlar evlerine dönsünler' diyor. Onun bu mesajını da bütün arkadaşlara herkese iletmiş olalım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu akşam saatlerinde çarpıntı sebebiyle Ankara Güven Hastanesi'ne gitti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Koray Aydın, hastane önünde Akşener'in sağlık durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Genel Başkanımız gayet iyi dinleniyor, doktorlar en kısa zamanda ayrılabileceğini ifade ettiler. Genel Başkanımızın bir ricası var 'bekleyen arkadaşlar evlerine dönsünler' diyor. Onun bu mesajını da bütün arkadaşlara herkese iletmiş olalım."

Akşener'in sağlık durumuna ilişkin Dr. Mustafa Cesur, "Şimdi Sayın Genel Başkanımızın yanından geliyorum herkese çok selam söyledi. Gayet iyi zaten genel durumu da bugün istirahat edecek. 'Herkes artık evine gitsin, aklım burada kalmasın' diyor, ben de bunu ileteyim" diye konuştu. Akşener'in taburcu olması için Cesur, "Saati belli olmaz ama sabah saatlerinde olur diye düşünüyoruz şu an itibariyle net söyleyemem" dedi.