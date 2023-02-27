Kopenhag Işık Festivali Sokakları Aydınlattı

Kopenhag'da Şubat ayının son hafta sonunda düzenlenen ve şehir içiyle liman boyunca yapılan ışık koşusu etkinliğine yaklaşık 2.000 koşucu katıldı.

Kopenhag'da Şubat ayının son hafta sonunda düzenlenen ve şehir içiyle liman boyunca yapılan ışık koşusu etkinliğine yaklaşık 2.000 koşucu katıldı.

Etkinlikte her koşucuya dört metre uzunluğunda bir LED ışık zinciri takıldı.

Sekiz ila dokuz kilometrelik güzergah boyunca koşucuların, bu yıl 3-26 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Kopenhag Işık Festivali'nde sergilenen 55 ışıklı sanat eserinden 21'ini görmeleri planlandı.

Avrupa'nın en büyük ışık festivallerinden biri olan Kopenhag Işık Festivali, 55'in üzerinde ışık enstalasyonuna ev sahipliği yapıyor ve her yıl 350.000'in üzerinde ziyaretçiyi ağırlıyor.

Işıklı koşucular yarışmaya rahat bir başlangıç yaparak Danimarka'nın başkentinin tarihi bölgesinde ilk yüz metre boyunca çocukların önden gitmesine müsaade etti.

SES 1 (İngilizce): MİCHAEL GUG, Işık koşusu katılımcısı:

"Bu akşam Işık Koşusu'nda koşacağım. Şubat ayının soğuğunda Kopenhag'da tüm bu sanat eserleri ve ışıklarla koşuyor olmak harika. Memleketimde koşarken sanatı görmek için sabırsızlanıyorum."

SES 2 (İngilizce): DEA ZEEBERG, Işık koşusu katılımcısı:

"Çok güzeldi ve rotanın her yeri çok iyi planlanmıştı, bu yüzden tüm farklı yerleri gördük."

SES 3 (İngilizce): JESPER KONGSHAUG, Kopenhag Işık Festivali Yönetim Kurulu Başkanı:

"Bu yılki festival, yani bu merkez buradaki enerjiyi gösteriyor. Burada çok sevgi var ve birçok insan bu anı ışıklar ve enerjiyle paylaşıyor. Hava koşullarına ve her şeye rağmen insanlar buraya geliyor, arkadaşlarıyla buluşuyor ve etrafta dolaşıyor. Şehrin tüm sokakları ve çatıları bu anın tadını çıkaran insanlarla dolu."

UNESCO bu yıl Kopenhag'ı 2023 Dünya Mimarlık Başkenti seçti. Bu tanımlama, mimarlık ve kültürün, özellikle çevre ve kentsel ortamlardaki sosyal yaşam kalitesiyle ilgili günümüze ait sorunları nasıl ele alabileceğini göstermeyi hedefliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kopenhag'dan bildiriyor. (XHTV)