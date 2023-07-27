Köpeğini Bulana 10 Bin TL Ödül Veren Çift, Köpeğini Geri Aldı

KONYA'da Seyit ve Şerife Mercan çifti, müstakil evlerinin bahçesinde besledikleri kulübesinden kaybolan 'Fifi' adını verdiği köpeklerini, sosyal medyadan 'Köpeğimi bulana 10 bin TL ödül' ilanı sayesinde buldu. Köpeği parkta bulduğunu öne sürüp, ödülü almak için irtibata geçen B.O. (37) hakkında ise 'açıktan hırsızlık' suçundan adli işlem başlatıldı.

KONYA'da Seyit ve Şerife Mercan çifti, müstakil evlerinin bahçesinde besledikleri kulübesinden kaybolan 'Fifi' adını verdiği köpeklerini, sosyal medyadan 'Köpeğimi bulana 10 bin TL ödül' ilanı sayesinde buldu. Köpeği parkta bulduğunu öne sürüp, ödülü almak için irtibata geçen B.O. (37) hakkında ise 'açıktan hırsızlık' suçundan adli işlem başlatıldı.

Meram ilçesi Lale Bahçe Mahallesi'nde oturan Seyit Mercan ve eşi Şerife Mercan'ın besledikleri Terrier cinsi 'Fifi' adını verdikleri köpek, 21 Temmuz'da müstakil evlerinin bahçesindeyken kayboldu. Çevrede arama yapan çift, köpeklerinin izine rastlamayınca, çalındığına kanaat getirip polise gidip şikayetçi oldu. Çift, ardından da sosyal medya üzerinden 'Köpeğimi bulana 10 bin TL ödül' ilanı yayınladı. İlanın yayınlanmasından birkaç saat sonra Ş.K. adlı bir kadın, yanında B.O. ile birlikte telefonla arayıp, köpeği parkta bulduğunu, vaat ettikleri para ödülü karşısında teslim edebileceğini söyledi. Mercan çifti, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleriyle, belirtilen adrese gitti. Köpek, Mercan ailesine teslim edildi. B.O.'nun çelişkili konuşmaları ve davranışları üzerine 2 kişi şüphe üzerine gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalan 2 kişiden, 'yaralama' suçundan 7 kaydı olan B.O. hakkında 'açıktan hırsızlık' suçundan adli işlem başlatıldı.

"Köpeğimiz kulübesinden ve bahçeden başka bir yere gitmez. Köpeğimiz kendisi kaybolmadı, kesinlikle bahçeye girip kulübesinden çıkarıp çaldılar. Kaybolduktan sonra 2 gün psikolojimiz bozuldu ve polise gidip, şikayetçi olduk. Çünkü bu tür cins köpekleri çalıp, para karşılığı başka birilerine satıyorlar. Polis, araştırma yaparken, sosyal medyadan 'Köpeğimi bulana 10 bin TL ödül' diye ilan yayınladım. Çünkü o şekilde çıkacağını biliyorum. İlandan sonra 2 gün geçti ve sosyal medya üzerinden ulaştılar. 'Köpeğin bizde köpeğini tarif eder misin?' dediler. Tarif ettim. Boğazındaki tasmasına, ziline, rengine kadar. Daha sonra bana 'Köpeğin bizde ama almak için başına koyduğun ödülü verirsen köpeğini geri veririz' dediler. Ben de Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerine ulaştım. Sağ olsunlar onlar da operasyon düzenledi. Sonra işte Fifi'mize kavuştuk."