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Konya'nın Çumra ilçesinde iki yeni obruk oluştu

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Çumra ilçesindeki Apa Alemdar İsale Kanalı'nın 18. kilometresinde ve servis yolunda iki yeni obruk oluştu. Olayın ardından güvenlik önlemleri alındı ve iş makinası sevk edildi. Obruğun oluştuğu yerdeki servis yolunu kapatmak için çalışmalar başlatıldı.

Konya'nın Çumra ilçesinde iki yeni obruk oluştu.

Çumra Sulaması Ana iletim kanalı olan Apa Alemdar İsale Kanalının 18. kilometresinde, tarihi Kısıkyayla regülatörünün taş ayağının kenarında obruk meydana geldi.

Ayrıca obruğun 5 metre yakınında servis yolunda da obruk oluştu. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Obruğun oluştuğu yerdeki servis yolunu kapatmak için iş makinası sevk edildi. Apa Barajı'nın kapakları da kapatıldı.

Kısıkyayla regülatörünün taş ayağının kenarındaki obruk oluşumu, vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde regülatörün yanında suyun da kuvvetiyle toprak tabakasının göçme anı yer alıyor.

???????- "Bu tarz görüntüler bir süre daha devam edecek"

Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, AA muhabirine, bu obrukların karstik bir olay olduğunu belirtti.

Arık, şöyle konuştu:

"Bu tür obruklar, daha çok insan kaynaklı, antropojenik diyebiliriz. Sonuçta kanal içerisine bırakılan sudan kaynaklı. Su bırakılmasa da olur muydu? Doğal yağışlarla beklenirdi. Büyük ihtimalle kurak geçen dönemde çatlaklar bir miktar genişledi ve oradan su boşalmasıyla alttaki boşlukla bağlantı sağlandı. Karstik bir olay. Bölgede daha önce oluşmuştu. Bu arada kalan bölge diye düşünüyorum. Teknik olarak obruk. Bunun devam edeceğini öngörmüştük. 'Vatandaşlar, ziyaret amaçlı da olsa kanala girmesin.' demiştik. Bunun bir müddet daha devam edeceğini öngörüyoruz. Alttaki boşlukları tam olarak izleme şansımız da olmadı. DSİ, daha önce oluşanlara müdahale yaptı. Detaylı bir araştırma yapılmadı. Net olarak şurada olur, burada olur tahmininde bulunamayız ama kanal içinde muhtemelen bu tarz görüntüler bir süre daha devam edecek."

"Obruk demek, tehlike demek"

Alibeyhüyüğü Sulama Kooperatifi Başkanı Ali Işık, obruk oluştuğunu öğrenince bölgeye geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Son yıllardaki kuraklıklar, yer altı sularının düşüşü ve barajların su tutmaması nedeniyle bundan sonra sık sık olacak. Karapınar bölgesindeki obrukları televizyonlarda seyrederken artık kendi obruklarımızla uğraşmak zorunda kalacağız. Son 20 senede hiç kaybetmediysek en az 50-60 metre su kaybettik. Kaçak kuyular, tarımda suyun fazla kullanımı, bölgemizdeki mısır ekimleri su tüketimini artırdı. Muhtemeldir ki bu kuraklıklar obrukları daha da çoğalacak. Obruk demek, tehlike demek. Allah böyle afetlerden bizi korusun. Cenabıallah bol yağmur, kar versin ki barajlar doldursun biz de susuz kalmayalım."

Alibeyhüyüğü Mahallesi muhtar azası Baki Özbakır da yaklaşık 150-200 metre ileride yerleşim yerleri olduğuna dikkati çekerek, "Çiftçilikle uğraşıyorum, bütün geçim kaynağımız çiftçilik. Göksu'nun bir an önce faaliyete geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Çumra Konya Tarım Çevre Doğal Afetler Yaşam Güncel Haberler

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