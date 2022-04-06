Konya'dan kısa kısa

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, her yıl 16-22 Eylül'de düzenlenen Avrupa Hareketlik Haftası'nın 2022 temasının belirlenmesi ve 2021 yılı ödül töreni kapsamında gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası Yıllık Çalıştayı'na katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası Yıllık Çalıştayı'nda bisikletli ulaşım çalışmalarını anlattığı belirtildi.

Avrupa Birliği Komisyonu Hareketlilik ve Ulaştırma Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'den Konya'nın davet edildiği çalıştayın "İnsan-Mekan İlişkisi" temasıyla çevrim içi olarak düzenlendiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İspanya, İtalya, Polonya gibi ülkelerdeki belediyelerin iyi uygulama örneklerinin paylaşıldığı çalıştayda 'İlham Verici Deneyim Paylaşımı' konulu oturuma katılan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hasan Görgülü, Konya'daki bisikletli ulaşım, teşvik ve farkındalığa yönelik bir sunum yaptı. Katılımcıların ilgi gösterdiği sunumda Konya'nın Türkiye'nin bisiklet başkenti olduğuna dikkat çekilirken, dünyanın bisikletli ulaşımda örnek olan şehirleri arasına girmek için Büyükşehir Belediyesi olarak büyük çaba sarf edildiği anlatıldı."

KOMEK kursiyerinden 21. Devlet Türk Sanatları Yarışması'nda Türkiye birinciliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde altı yıldır tezhip eğitimlerine katılan Şüheda Çoban, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 21. Devlet Türk Sanatları Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Gelenekten Geleceğe" sloganıyla düzenlenen 21. Devlet Türk Sanatları Yarışması'nda hüsn-i hat, tezhip, minyatür, çini, ebru, kalemişi ve katı kategorilerinde eserlerin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KOMEK bünyesinde altı yıldır eğitim alan Şüheda Çoban isimli kursiyer tezhip alanında yarışmaya katılırken, yarışma sonucunda 'Dönüş' isimli çalışmasıyla jüriden en yüksek değerlendirmeyi alarak Türkiye birincisi oldu."

Karatay'da ağaçlandırma çalışmaları

Yeşil alan çalışmalarına önem veren Karatay Belediyesi kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve yeşil alanları çoğaltmak için ağaçlandırma çalışmaları yürütüyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaptığı yazılı açıklamada, 3 yılda 750 bin metrekare alanı yeşillendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm yaşam alanlarımızı ağaçlandırma ve yeşillendirme hizmetlerimizle güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bizim olmazsa olmazımız ve vazgeçilmezlerimizden bir tanesi de ağaçlandırma ve yeşillendirme hizmetlerimizdir. Havaların ısınmasıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz fidan dikim çalışmalarına hız verdi. Park alanları, sosyal tesislerimizin yanı sıra kavşaklar, refüjler, okul ve cami bahçelerini ağaçlar ve mevsimlik çiçeklerle donatıyoruz. Hemşehrilerimiz için çok daha yeşil ve güvenli alanlar oluşturmaya ve bu çalışmalarımızı arttırarak sürdürmeye devam edeceğiz."

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