Konya'da Tır Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır devrildi ve 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde yoldan çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
E.G. (58) yönetimindeki 20 AHY 747 plakalı tır, Konya-Karapınar kara yolu Akçayazı Mahallesi yakınında devrildi.
Kazada tırdaki Y.G. (59) hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü E.G, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süre kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.