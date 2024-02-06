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Konya'da Tır Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır devrildi ve 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde yoldan çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

E.G. (58) yönetimindeki 20 AHY 747 plakalı tır, Konya-Karapınar kara yolu Akçayazı Mahallesi yakınında devrildi.

Kazada tırdaki Y.G. (59) hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü E.G, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Karapınar Konya Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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