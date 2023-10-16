Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 tabanca ve 349 tabanca parçası ele geçirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yapılan operasyonda, 5 tabanca ve 349 tabanca parçası bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 5 tabanca ve 349 tabanca parçası ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığıyla ilgili yürüttüğü çalışma kapsamında, Üzümlü Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı.

Aramada 5 tabanca ve 349 tabanca parçası ele geçirildi.

Ekiplerce tabancalar ve parçalara el konuldu, 1 şüpheli gözaltına alındı.