Konya'da "Sıfır Atık" sergisi - Haberler

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Konya'da "Sıfır Atık" sergisi

AA - Havva Dereağzı - Güncel
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Konya'da 'Sıfır Atık' sergisi

Konya Olgunlaşma Enstitüsünün düzenlediği, "Sıfır Atık" sergisinin açılışı yapıldı.

Konya Olgunlaşma Enstitüsünün düzenlediği, "Sıfır Atık" sergisinin açılışı yapıldı.

Açılışa konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, Olgunlaşma Enstitüsü'nün tarihi değerleri günümüze taşıdığını söyledi.

Enstitü bünyesindeki dokuma atölyelerinde hazırlanan serginin önemine değinen Vali Özkan, "Günümüzün sanayi baskısıyla çevre üzerinde oluşan baskıyı da bertaraf etmek üzere de bir misyon edinmesi önemli. Bunun en tipik örneği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızın başlatmış olduğu 'Sıfır Atık Projesi' ile de ilgili bir faaliyet." dedi.

Daha sonra sergiyi gezen Özkan, sergilenen ürünleri tek tek inceleyerek bilgi aldı.

AA / Havva Dereağzı - Güncel

Vahdettin Özkan, Konya, Güncel, Haberler

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