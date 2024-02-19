Konya'da Pazarcılar Arasında Çıkan Kavgada 8 Sanığa Hapis Cezası

Konya'da pazarcılar arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin davada 8 sanık, hapis cezasına çarptırıldı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Muhammet B. ile başka suçtan tutuklu Gökhan N, tutuksuz yargılanan Hüseyin B, Alişan B, Yaşar B. ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamının mütalaasını tekrarlamasının ardından mahkeme heyeti, sanıklar Alişan B, Hüseyin B, Yaşar B. ve Muhammet B'ye maktul İsmail Kurul'a yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, cezayı "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleriyle 15'er yıla düşürdü. Sanıklar, diğer sanıklara yönelik "kasten yaralama" eylemlerinden de 6 yıl 10 ay 15 gün ila 10 yıl 7 ay 14 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Hüseyin B'nin sanık Ahmet A'ya yönelik "silahla tehdit" suçundan ise beraatine karar verildi.

Kavganın karşı tarafı olan sanıklar Şevket M. ve Rahmi Ö, Ahmet A. ve Gökhan N'ye de "kasten yaralama" eylemlerinde 3'er yıl 2'şer gün hapis cezası verildi.

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde 18 Ocak 2021'de, pazarcı esnafı arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıkmış, yaralanan 5 kişiden İsmail Kurul (19) hayatını kaybetmişti. Kavgaya karıştığı tespit edilen 8 sanık hakkında dava açılmıştı.