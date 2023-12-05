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Konya'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Karapınar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza sonucunda yola savrulan yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

R.M. idaresindeki 35 HAY 715 plakalı otomobil, Ulus Mahallesi Konya- Ereğli Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan M.T'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan M.T'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü R.M. gözaltına alındı.

M.T'nin cenazesi Karapınar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Karapınar Ereğli Konya Trafik Kazaları Güncel Haberler

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