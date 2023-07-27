Konya'da Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya'nın Meram ilçesinde bir vatandaşın ihbarı üzerine yapılan operasyonda, kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde bulunan patlayıcı madde ve kazı malzemelerine el konuldu.