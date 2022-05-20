Konya'da çarpışan otomobillerden biri peyzaj dükkanına girdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da çarpışan otomobillerden biri peyzaj dükkanına girdi

AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
 - Güncelleme:
Konya'da çarpışan otomobillerden biri peyzaj dükkanına girdi

Konya'nın Kulu ilçesinde çarpışan otomobillerden biri peyzaj dükkanı girdi, kaçan diğer aracın sürücüsü yakalandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde çarpışan otomobillerden biri peyzaj dükkanı girdi, kaçan diğer aracın sürücüsü yakalandı.

Yusuf Hüyük (42) idaresindeki 25 SE 296 plakalı otomobil, Ankara Caddesi Meteoroloji Kavşağı'nda N.K'nin kullandığı 03 EF 581 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü Hüyük'ün aracı önce refüje ardından da peyzaj dükkanına girdi. Kaza sonrası N.K, ise otomobiliyle kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralının olmadığı kazada, polis ekipleri kaçan araç sürücüsü N.K'yi kısa sürede yakaladı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Meteoroloji, Ankara, Hüyük, Konya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title