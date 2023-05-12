Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Sel ve Toprak Kaymalarında 438 Kişi Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yerel medyada Perşembe günü çıkan haberlere göre, hükümet sözcüsü Patrick Muyaya ülkedeki şiddetli yağışlardan kaynaklanan sel ve toprak kaymalarında 438 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yerel medyada Perşembe günü çıkan haberlere göre, hükümet sözcüsü Patrick Muyaya ülkedeki şiddetli yağışlardan kaynaklanan sel ve toprak kaymalarında 438 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Son resmi verilere göre, hayatını kaybedenlerin çoğunluğunu, şiddetli yağışın yol açtığı sellerden en fazla etkilenen Güney Kivu eyaletindeki Bushushu ve Nyamukubi köylerindeki kişiler oluşturuyor.

Muyaya, toplam kayıp sayısının hala tam olarak bilinmediğini söyledi.

SES (Fransızca): PATRİCK MUYAYA, Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümet sözcüsü:

"Alınan tüm acil önlemlere ek olarak, nehirlerin yakınlarında yaşayan ve sellerden etkilenen bölge sakinlerinin tahliyesi üzerinde çalışıyoruz."

Geçen haftadan bu yana ülkenin bu bölümünde şiddetli yağışlar görülürken, yağmur sezonunda toprak kaymaları nedeniyle bölgede sıklıkla can kaybı yaşandığı biliniyor.

Birleşmiş Milletler'e göre afetten etkilenen 3.000 kadar evin yaklaşık 1.200'ü tamamen yıkıldı. Yerel yetkililer, 5.000'den fazla kişinin kayıp olduğunu tahmin ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kinşasa'dan bildiriyor. (XHTV)