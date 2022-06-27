Kocasinan Belediyesinin yaptığı leylek yuvaları misafirlerini ağırlıyor - Haberler

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Kocasinan Belediyesinin yaptığı leylek yuvaları misafirlerini ağırlıyor

AA - Murat Asil - Güncel
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Kocasinan Belediyesinin yaptığı leylek yuvaları misafirlerini ağırlıyor

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından kırsaldaki bazı mahallelere yapılan yuvalar leylekleri misafir ediyor.

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından kırsaldaki bazı mahallelere yapılan yuvalar leylekleri misafir ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, leyleklerin göç yolu üzerinde bulunan alanlara konaklamaları için yuva yapıldı.

Kızılırmak havzasındaki Elmalı, Yemliha, Kızık ve Güneşli mahallelerine leylek yuvası yapan belediye ekipleri yeni yuva yapımına da devam ediyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ekolojik dengenin ve doğal güzelliklerin korunması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Doğadaki tüm canlılara karşı sorumluluklarının olduğunu aktaran Çolakbayrakdar, "İnsan odaklı projelerin yanı sıra diğer canlılara karşı da sorumluluğuz var. Hoşgörü diyarı Kayseri'de yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan'da değerli olduğunu gösteriyoruz. Çevreye ve doğaya yönelik yaptığımız hizmetlerimizle Kayseri'ye ve Türkiye'ye örnek oluyoruz. Ayrıca hizmetlerimizle hem doğaya hem de insanımıza katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Murat Asil - Güncel

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