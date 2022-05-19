Kocaeli'den kısa kısa - Haberler

Kocaeli'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kandıra'da düzenlenen etkinlikler kapsamında, spor müsabakalarında dereceye giren sporculara madalyaları verildi, gençlik yürüyüşü gerçekleştirildi.

Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ercan Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kızmaz ve protokol üyeleri katıldı.

Gölcük'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gölcük Anıtpark'ta etkinlik düzenlendi.

Çelenk sunma töreninde, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kaymakam Cengiz Karabulut, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Karamürsel'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Karamürsel ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde program düzenlendi.

Programa, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Özcan, protokol üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Karamürsel'de "Kitap Okumayı Önemsiyorum" etkinliği

Karamürsel Bekir İlhami-Fatma Nedime Calp İlkokulu'nda Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele Projesi (ÖNEM) kapsamında "Kitap Okumayı Önemsiyorum" etkinliği düzenlendi.

Okul müdürü Timur Sağsöz, her ay gerçekleştirilen etkinliğe bütün okulun katıldığını belirterek, en fazla kitap okuyan öğrencilere çeşitli ödüller verildiğini kaydetti.

Darıca'da trafik kazası

Darıca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Kazım Karabekir Mahallesi Atatürk Caddesi'nde R.O. yönetimindeki 34 EJV 12 plakalı otomobil ile K.S. idaresindeki 41 ACU 328 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü R.O, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.