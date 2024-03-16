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Kocaeli'de Hong Kong bayraklı gemi limana çarptı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Hong Kong bayraklı gemi, özel limana çarptı. Devrilen vinçler konteynerleri denize düşürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı, denizde çevre kirliliğinin olmadığı açıklandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Hong Kong bayraklı gemi, özel limana çarptı. Devrilen vinçler konteynerleri denize düşürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı, denizde çevre kirliliğinin olmadığı açıklandı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bugün 15.45'te Hong Kong bayraklı 368 m boyundaki "YM WITNESS" isimli konteyner gemisi, Kocaeli Evyap Limanına kılavuz kaptan nezaretinde yaptığı yanaşma manevrası esnasında liman vinçlerine çarparak devrilmelerine ve gemiden birkaç konteynerin denize düşmesine neden olmuştur.

İlk belirlemelere göre ölü yada yaralı bulunmayan olayda çevre kirliliği raporlanmamış olup Liman Başkanlığımızca olay yerinde incelemelere başlanmıştır."

Kaynak: ANKA / Güncel

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