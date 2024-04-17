Kocaeli'de 4 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Abdi İpekçi Mahallesi Ayazma Sokak'ta 4 katlı apartmanın çatısından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerini bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın çatıda hasara yol açtı.