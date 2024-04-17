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Kocaeli'de 4 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın Çıktı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda çatıda hasar meydana geldi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Abdi İpekçi Mahallesi Ayazma Sokak'ta 4 katlı apartmanın çatısından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerini bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın çatıda hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Güncel

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