KKTC Başbakanı Üstel: Artık bir milletin 3 devleti var

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu'nun kurulması kararının kendileri için tarihi olduğunu belirterek, "Artık bir milletin 3 devleti var." dedi.

Başbakan Üstel, çeşitli temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı Ercan Havalimanı'nda karşıladı.

Karşılamanın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın ülkeye her gelişinde müjdeler verdiğini hatırlatarak, Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu kurulması kararının Yılmaz tarafından kendilerine iletildiğini söyledi.

Bu konuda çaba harcayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve diğer yetkililere teşekkür eden Üstel, şunları kaydetti:

"Artık bir milletin 3 devleti var. Bizim için bugün tarihi bir gündür. Bizim Cumhuriyet Meclisi'ndeki grubumuz Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Bu gün bizim mutlu günümüzdür."

"Türkiye'nin KKTC'ye destekleri her alanda devam ediyor"

Üstel, tarımda gerçekleştirecekleri büyük projeleri bugün iftar programında halka açıklayacaklarını kaydederek, KKTC'ye Türkiye'den enerji sağlanması konusundaki ön protokolü de Yılmaz ile Ankara'da imzaladıklarını ifade etti.

Enerji konusunda keşif bedelleri çalışmalarının sonuçlanmak üzere olduğunu aktaran Üstel, bu alandaki müjdeyi de kısa süre içinde vereceklerini söyledi.

KKTC'nin tanınması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda "KKTC'yi tanıyın." çağrısı yaptığına dikkati çeken Üstel, "Türkiye'nin KKTC'ye destekleri her alanda devam ediyor." dedi.