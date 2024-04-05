Üye Girişi
Haberler

KKTC Başbakanı Üstel: Artık bir milletin 3 devleti var

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu'nun kurulması kararının kendileri için tarihi olduğunu belirterek, "Artık bir milletin 3 devleti var." dedi.

Başbakan Üstel, çeşitli temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı Ercan Havalimanı'nda karşıladı.

Karşılamanın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın ülkeye her gelişinde müjdeler verdiğini hatırlatarak, Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu kurulması kararının Yılmaz tarafından kendilerine iletildiğini söyledi.

Bu konuda çaba harcayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve diğer yetkililere teşekkür eden Üstel, şunları kaydetti:

"Artık bir milletin 3 devleti var. Bizim için bugün tarihi bir gündür. Bizim Cumhuriyet Meclisi'ndeki grubumuz Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Bu gün bizim mutlu günümüzdür."

"Türkiye'nin KKTC'ye destekleri her alanda devam ediyor"

Üstel, tarımda gerçekleştirecekleri büyük projeleri bugün iftar programında halka açıklayacaklarını kaydederek, KKTC'ye Türkiye'den enerji sağlanması konusundaki ön protokolü de Yılmaz ile Ankara'da imzaladıklarını ifade etti.

Enerji konusunda keşif bedelleri çalışmalarının sonuçlanmak üzere olduğunu aktaran Üstel, bu alandaki müjdeyi de kısa süre içinde vereceklerini söyledi.

KKTC'nin tanınması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda "KKTC'yi tanıyın." çağrısı yaptığına dikkati çeken Üstel, "Türkiye'nin KKTC'ye destekleri her alanda devam ediyor." dedi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ünal Üstel Azerbaycan Kıbrıs Tarım Dış Politika Enerji Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

6 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 6 Nisan Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç TL? 5 Nisan CANLI DÖVİZ KURU! Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 5 Nisan Gram altın kaç lira? Bugün altın fiyatları yükseldi mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Kadir Gecesi'nde kandil simidi olur mu? Kadir Gecesi'nde kandil simidi yapılıyor mu, satılıyor mu? ARA TATİL BAŞLADI MI? Okullar ne zaman kapanacak, açılacak? Ara tatil kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? Kargolar Pazartesi günü açık mı? Kargolar Pazartesi günü dağıtım yapacak mı, açık olacak mı? Osmangazi köprüsü bayramda ücretsiz mi? Bayramda hangi köprüler ücretsiz? Osmangazi köprüsü bayramda paralı mı, bedava mı oldu? Ramazan Bayramında hangi yollar ücretsiz? Ramazan Bayramında otoyollar, köprüler ücretsiz mi, bedava mı? Samsunspor - Çağdaş Bodrum maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Çağdaş Bodrum maçı CANLI İZLE! Beyoğlu'nda yangın mı çıktı? Yangın neden çıktı, kontrol altına alındı mı? Tarkan'ın kuzeni kimdir, neden müebbetle yargılandı? Pazartesi vergi dairesi açık mı? Pazartesi vergi dairesi çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? KUŞ GRİBİ BELİRTİLERİ NELER? Kuş gribi alarmı veriliyor! Kuş gribi nedir? Zorlu Enerji (ZOREN) katılım endeksine uygun mu? ZOREN helal mi, caiz mi? Zorlu Enerji (ZOREN) haram mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title