YALI ÇAPKINI 69. bölüm FRAGMAN İZLE! #127916 Yalı Çapkını 69. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, seyircisini her cuma ekrana kilitliyor. İlgi çekici konusuyla her hafta yeni bir heyecana yer veren Yalı Çapkını izlenme rekorları kırıyor. Dizinin her yeni bölümü merakla beklenirken, cuma günleri iple çekiliyor. Yalı Çapkını 68. bölümde yaşanan gelişme sonrası Seyran karakterine ne olacağı merak konusu. YALI ÇAPKINI 69. BÖLÜM FRAGMAN İZLE! Yalı Çapkını 69. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

YALI ÇAPKINI 69. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 68. bölüm, izleyici kitlesi tarafından tek solukta takip edildi. Seyran'ın yaşadığı olay sonrasında izleyiciler bir sonraki bölümde neler olacağını merak etmeye başladı. Peki Yalı Çapkını 69. bölümde neler olacak? 68. bölümün sona ermesi ardından yeni fragman yayınlanmadı. Yalı Çapkını 69. bölüm ilk fragman gösterime girdiğinde haberimizde yer vereceğiz.

YALI ÇAPKINI SEYRAN ÖLECEK Mİ?

Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını'nın 68. bölümünde şoke eden bir gelişme daha yaşandı. Hastaneye acil bir durum için çağırılan Seyran, birkaç senelik ömrünün kaldığını öğrendi. Duydukları karşısında dünyası başına yıkılan Seyran, doktoruna ilk olarak "anne olabilecek miyim" sorusunu sordu. Tedavinin anne olması için mümkün olmayacağını öğrenen Seyran, bu noktada ise tedaviyi reddetti. Duyduklarını yalnızca kendisine saklayarak kalan zamanında anne olabilmeye odaklanan Seyran'ın gelecek bölümlerde yaşayacakları merak ediliyor.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

