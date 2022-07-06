Kız arkadaşının intiharını öngörebilme ihtimaline rağmen tartıştığı için ceza istendi

ZONGULDAK'ta erkek arkadaşının 8'inci kattaki evinin terasından atladığı öne sürülen Ayşe Özgecan Usta'nın (28) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. Cumhuriyet Savcısı, Usta'nın tutuksuz yargılanan erkek arkadaşı Bartu Can Akkışla (34) için intihar edeceğini öngörebilme ihtimali varken tartışmayı sürdürdüğü gerekçesiyle 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle yargılanmasını talep etti.

Olay, geçen yıl 5 Şubat günü İncivez Mahallesi Tahsin Sokak'ta meydana geldi. Ayşe Özgecan Usta, Ankara'dan Zonguldak'ta yaşayan erkek arkadaşı Bartu Can Akkışla'nın yanına geldi. İddiaya göre Usta'nın kısa süre içinde evlenme isteğine Akkışla olumsuz karşılık verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Usta, erkek arkadaşına "Kendimi atacağım" diyerek terasa yöneldi. Erkek arkadaşı yanına gidip kendisini tutmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. 8'inci kattaki dairenin terasından düşerek ağır yaralanan Usta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Savcılık, Akkışla'nın düşmek üzere olan kız arkadaşını her ne kadar tutmaya çalışıp komşularından yardım istese de Usta'nın intihar girişiminde bulunma ihtimaline karşı yeterli dikkati göstermediği gerekçesiyle 'taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediğini belirterek 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle yargılanmasını talep etti.