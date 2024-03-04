Kırşehir'de Deprem Haftası kapsamında okulda tatbikat düzenlendi
Kırşehir AFAD İl Müdürlüğü tarafından Deprem Haftası dolayısıyla bir ortaokulda afet deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Depremlerde kayıpların önlenmesi için kamu kurumlarının aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşların da tedbir alması gerektiği vurgulandı.
Kırşehir AFAD İl Müdürlüğünce Deprem Haftası dolayısıyla bir okulda tatbikat düzenlendi.
AFAD İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında kent merkezindeki bir ortaokulda öğrencilere yönelik afet deprem tatbikatı gerçekleştirildiği belirtildi.
Depremlerde kayıpların bir daha yaşanmamasında, kamu kurumlarının aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşların alacağı tedbirlerin önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, vatandaşların kendi hazırlıklarını yapmaları çağrısında bulunuldu.