Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde akademik başarı ödülleri verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), 2021'de yaptıkları akademik çalışmaları başarılı bulunan 13 öğretim elemanına ödülleri takdim edildi.

KAEÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2021 Yılı Akademik Başarı Ödül Töreni düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, törende yaptığı konuşmada, üniversitelerin yerelden evrensele bir yol olduğunu, akademisyenin bulunduğu şehirden, yaşadığı ülkeye ve evrensel anlamda tüm dünyaya katkı sağlayan bir anlayışla hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Tüm akademisyenlerin bilgi üretimi konusunda azami ölçüde gayret etmeleri gerektiğini vurgulayan Karakaya, akademik başarılarından dolayı ödül alan tüm öğretim elemanlarını tebrik etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel de akademik başarı ödüllerinin kategorileri ve değerlendirme süreçleri hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından "2021 Yılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri" ve "Bilim Teşvik Ödülleri" başlıkları altında iki ana kategoride, 13 akademisyene ödülleri takdim edildi.

2021 Yılı Bilim Teşvik Ödülleri kategorisinde, Fen-Mühendislik Bilimleri alanında Doç. Dr. Gökhan Sürücü, Prof. Dr. Serap Yalçın Azarkan, Prof. Dr. Hatice Öğütçü, Sağlık Bilimleri alanında Doç. Dr. Öznur Büyükturan, Prof. Dr. Kemal Örnek, Prof. Dr. Ayla Ünsal, Sosyal, Beşeri ve Spor Bilimleri alanında Prof. Dr. Ayfer Şahin, Doç. Dr. Ümit Bulut, Dr. Öğr. Üyesi Sultan Selen Kula, Güzel Sanatlar alanında Doç. Dr. Hande Kılıçarslan ödül almaya hak kazandı.

2021 Yılı Genç Bilim İnsanı kategorisinde ise Fen-Mühendislik Bilimleri alanında Doç. Dr. Abdullah Candan, Sağlık Bilimleri alanında Dr. Öğr. Üyesi Naime Meriç Konar, Sosyal, Beşeri ve Spor Bilimleri alanında Arş. Gör. Dr. Hüseyin Ateş ödül aldı.