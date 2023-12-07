Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ne EFQM 5 Yıldız Ödülü

Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Türkiye Mükemmellik Ödülleri kapsamda Üstün Performansta Yetkinlik düzeyinde "5 yıldız" ödülü alan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) ödül töreni düzenlendi.

KAEÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, alınan ödülün öğrencisinden akademisyenine kadar önemli katkılar sunacağını söyledi.

Üniversitenin 2006 yılında kurulduğunu hatırlatan Kocabıçak, KAEÜ'nün kalite alanında daha fazla gelişerek, diğer üniversitelere de örnek olacağını dile getirdi.

KAEÜ Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ise kalite çalışmalarını 13. yüzyılda Kırşehir'de Ahi Evran-ı Veli tarafından kurulan, Anadolu'ya ve dünyaya yayılan Ahilik kültür ve değerlerine yaslanarak yürüttüklerini kaydetti.

Karahocagil, şunları kaydetti:

"Adını üniversitemize veren Ahi Evran-ı Veli'nin temellerini attığı Ahilik, bir meslek örgütü olmasının yanı sıra aslında değer temelli bir kalite hareketidir. Bir meslek örgütünün, üyelerinin sunduğu eğitim, ürün ve hizmetlere bir standart getirmesi ve bu standartlara uymayanlara yaptırımlar uygulaması ancak kalite yönetim sistemlerinde görülen bir uygulamadır. Ahi Evran-ı Veli'nin kurduğu Ahilik sisteminin bir kalite yönetim sistemi olduğu da bilimsel çalışmalara konu olmuştur."

Konuşmaların ardından YÖKAK Başkanı Kocabıçak, Rektör Karahocagil'e EFQM "5 yıldız" ödülünü takdim etti.

Törende Karahocagil, kalite sürecine katkıları nedeniyle 2 dönem KAEÜ Rektörlüğü yapan Prof. Dr. Vatan Karakaya'ya teşekkür belgesi verdi.