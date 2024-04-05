Kırklareli'nde Ahmet Cevdet Paşa Camisi'nde iftar programı düzenlendi

Programa İl Müftüsü Yusuf Eviş, Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Canlı ile vatandaşlar katıldı.

Eviş tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda Canlı'da ramazan ayını konu alan konuşma gerçekleştirdi.

Ardından oruçlar açıldı.

Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Kanserle mücadelenin önemine dikkati çekmek amacıyla kapalı pazar yerinde stant kuruldu.

Sağlık personeli burada kanser belirtileri, korunma yolları ve tarama programları hakkında bilgi verdi.

"Dilimizin Zenginlikleri" Projesi

Kırklareli'nde "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında gerçekleştirilen hikaye yazma yarışmasında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun yarışmada dereceye giren Doruk Konu, Zeynep Elif Yılmaz ile Ceren Oral'ı makamında kabul etti.

Öğrencileri tebrik eden Özefsun, bu tür yarışmaların öğrencilerin gelişimleri açısından önemli olduğunu kaydetti.

Özefsun, ardından öğrencilere hediye verdi.