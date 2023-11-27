Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, huzurevindeki yaşlılarla bir araya geldi.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, huzurevindeki yaşlılarla bir araya geldi.

Huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet eden Özbaş yaşlıların isteklerini dinledi.

Daha sonra personel ile bir araya gelen Özbaş çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sağlık personeline afet eğitimi verildi

Kırklareli'nde sağlık personeline afet eğitimi verildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde sağlık personeline afet öncesi, afet anı ve sonrası alınacak tedbirler hakkında bilgi verildi.

Eğitimin ardından yerel düzey sağlık çalışma grubu operasyon planı oluşturuldu.

Su ürünleri denetlendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekiplerinin de katıldığı denetimde, perakende satış yerleri kontrol edildi.

Asgari avlanabilir balık boyları, av araçları uygunluğu ve ruhsat izin belgeleri denetlendi.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Denetimlerle, sürdürülebilir balıkçılık için su ürünleri kaynaklarının korunması hedefleniyor.

10 ayda 954 sahipsiz kedi ve köpeğe müdahale edildi

Kırklareli Belediyesi geçici hayvan bakımevinde 10 ayda 954 sahipsiz kedi ve köpeğe müdahale edildi.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, veteriner işleri müdürlüğü bünyesinde hizmetini sürdüren geçici hayvan bakımevinin kentteki sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalarını yürüttüğü belirtildi.

Bakım ve tedavisi yapılan 26 kedi ve köpeğin sahiplendirildiğini ifade eden Kesimoğlu, 200 kedi ile 277 köpeğin kısırlaştırıldığını kaydetti.