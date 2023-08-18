Kırklareli'nde Park Halindeki Araç Alev Aldı

Kırklareli'nde henüz belirlenemeyen nedenle park halinde alev alan panelvan araç itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklareli'nde henüz belirlenemeyen nedenle park halinde alev alan panelvan araç itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesi İller Bankası Caddesi'nde bulunan bir panelvan araç henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen araçta hasar oluştu. - KIRKLARELİ