Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı - Haberler

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Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan kişi trafik uygulamasında yakalandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan kişi trafik uygulamasında yakalandı.

Jandarma ekipleri, Vize ilçesinin Çakıllı beldesindeki trafik uygulamasında Ş.Ö'nün karantinada olması gerektiğini belirledi.

Evine götürülmek üzere sağlık ekiplerine teslim edilen Ş.Ö'ye 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli, Jandarma, Çakıllı, Güncel, Haberler

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