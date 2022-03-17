Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı
AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan kişi trafik uygulamasında yakalandı.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan kişi trafik uygulamasında yakalandı.
Jandarma ekipleri, Vize ilçesinin Çakıllı beldesindeki trafik uygulamasında Ş.Ö'nün karantinada olması gerektiğini belirledi.
Evine götürülmek üzere sağlık ekiplerine teslim edilen Ş.Ö'ye 3 bin 150 lira ceza uygulandı.
AA / Özgün Tiran - Güncel