Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 28 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler belirlenen bölgelerde Afganistan, Pakistan, Cezayir ve Fas uyruklu 28 kişinin yurda kaçak yollardan girdiğini tespit etti.

Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.???????

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla S.B. gözaltına alındı.