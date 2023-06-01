Kırklareli'nde 10 bin 586 kişiye trafik eğitimi verildi
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Kırklareli Jandarma Komutanlığı tarafından 10 bin 586 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildi. Eğitimlerle trafik kazalarının en aza indirilmesi amaçlanıyor.
Kırklareli Jandarma Komutanlığınca 10 bin 586 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında belde ve köylerde eğitimler düzenlendiği belirtildi.
Eğitimlerle trafik kazalarının en aza indirilmesinin amaçlandığı bildirilen açıklamada, genel trafik kuralları, alkollü olarak araç kullanmanın sürücüler üzerindeki etkileri, trafik işaret levhalarının anlamı, yaya önceliği ve emniyet kemeri kullanımı konularında bilgi verildiği ifade edildi.
Eğitim faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel