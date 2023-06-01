Kırklareli'nde 10 bin 586 kişiye trafik eğitimi verildi

Kırklareli Jandarma Komutanlığı tarafından 10 bin 586 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildi. Eğitimlerle trafik kazalarının en aza indirilmesi amaçlanıyor.