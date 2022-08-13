Kırklareli haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli haberi: Lüleburgaz'da koyun yetiştiriciliği kursunu bitirenlere sertifikaları verildi. Lüleburgaz'da koyun yetiştiriciliği kursunu bitirenlere sertifikaları verildi. Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde düzenlenen kursa 17 kişi katıldı. Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen törende Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Abuzer Sağdıç ve ile Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem kursiyerlere belgelerini verdi. Balıklandırma Projesi Lüleburgaz ilçesinde 4 gölete 29 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanlığının "Balıklandırma Projesi" kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçeye bağlı Ertuğrul, Çesmekolu, Çengelli, Sarıcaali köylerinde balıklandırma faaliyetinde bulundu. Ekipler 4 gölete toplam 29 bin sazan balığı yavrusu saldı. Güncel AA / Çınar Türkmen Halk Eğitimi Merkezi Lüleburgaz Hisarcık Güncel Haberler

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