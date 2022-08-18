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Kırklareli haber... Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli haber... Kırklareli'nden kısa kısa

Güncel Haberler

Gelen Kırklareli haberine göre Kırklareli Valisi Birol Ekici, köy muhtarlarını makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, köy muhtarlarını makamında kabul etti.

Vali Ekici, Kızılağaç, Aksicim, Akpınar, Sergen, Hamidiye, Küçükyayla, Kışlacık, Pazarlı, Kömürköy ve Çavuşköy muhtarları ile bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, muhtarlarla sohbet etti.

Muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Ekici, tüm muhtarlara çalışmalarında başarılar diledi.

İl Sağlık Müdürü Cerit, incelemede bulundu

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde incelemede bulundu.

Cerit, sağlık merkezini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Sağlık çalışanları ile sohbet eden Cerit, personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Birol Ekici Kırklareli Çavuşköy Hamidiye Güncel Haberler

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