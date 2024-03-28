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Kırıkkale İl Su Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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Kırıkkale İl Su Kurulu Toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi.

Makas, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, küresel ısınmayla ilgili bir problemin olduğunu söyledi.

Anadolu coğrafyasında 100 yılda yüzde 25 civarında su kaybı yaşanacağını aktaran Makas, "Fakat inancımız gereğini bilimi, fenni kabul ediyoruz ama gaybı Allah'tan başka kimse bilmez diyoruz. Dua edelim inşallah küresel ısınma tersine dönsün. İnşallah verimli bir toplantı olur." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık da suyun herkes için çok değerli olduğunu belirtti.

İklim değişikliğinin etkisiyle gelecek yıllarda yağışların azalmasının beklendiğine dikkati çeken Fındık, şöyle konuştu:

"Hem sıcaklık hem de kurak gün sayılarındaki artışlar, kar yerine yağmur yağışlarının görülmesi ve kar yağışının da eskiden öngörülenin altında gerçekleşmesi ve yerde kalma süresinin azalmaları beklenmekte. Bunun sonucunda da 2100 yılı sonuna doğru su kaynaklarında yüzde 25 bir bir azalma öngörülüyor. Genel müdürlüğümüz tarafından yapılan iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi çalışmalarında da bu etkilerin önümüzdeki 6-7 yıl içerisinde yüzde 20 oranında su kaynaklarının azalması bekleniyor. Bu 6-7 yıl içerisinde de nüfusumuzun yüzde 10 artması bekleniyor."

Fındık, toplantıda edindikleri bilgiler ve aldıkları kararları bir üst merciye taşıyacaklarını kaydetti.

Toplantı, ilgili kurumların sunumu ve gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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