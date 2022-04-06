Kırıkkale'de polisler fidan dikti
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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.
İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) Müdürü Mustafa Evren Yoğurtçu ve beraberindeki polisler, Balışeyh ilçesinde eğitim alınandaki etkinliğe katıldı.
Bulut, Yoğurtçu ve polisler, çam fidanlarını toprakla buluşturarak, can suyu verdi.
Eğitim Şube Müdürü Serpil Erol, gazetecilere, Polis Haftası'nda farkındalık oluşturmak amacıyla fidan dikim etkinliği düzenlediklerini söyledi.
Haftanın çeşitli etkinliklerle kutlandığını aktaran Erol, dün de kan bağışında bulunduklarını anımsattı.