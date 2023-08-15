Kırıkkale'de Nehirde Kaybolan Genç İçin Arama-Kurtarma Çalışması Başlatıldı

KIRIKKALE'de yüzmek için Kızılırmak Nehri'ne giren Çağrı Başat (21), bir süre sonra kayboldu; arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Çağrı Başat ve 2 arkadaşı, öğle saatlerinde yüzmek için Yahşihan ilçesi Kadıoğlu Mahallesi'nde Kızılırmak Nehri'ne girdi. Bir süre sonra sudan çıkan 2 kişi, arkadaşlarına ulaşamadı. İhbarla olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi, jandarma, itfaiye, sağlık ve Kırıkkale Belediyesi ekipleri sevk edildi. Çağrı Başat'ı bulmak için nehirde arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ile Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, olay yerine gelerek görevlilerden ilişkin bilgi aldı. 1 saattir çalışmalarını sürdüren ekiplere, Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama Kurtarma timi de destek veriyor. (DHA)