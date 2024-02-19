Kırıkkale'de 31 zanlı yakalandı
Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 31 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 1999 kişi ve 290 araç sorgulandı. 22 zanlı tutuklandı ve 5 hırsızlık olayı aydınlatıldı.
Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 31 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 12-18 Şubat'ta, asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 111 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 31 zanlının yakalandığı ve 22'sinin işlemlerinin ardından tutuklandığı operasyonlarda, 1999 kişi ve 290 araç sorgulandı.
Faili meçhul 5 hırsızlık olayının aydınlatıldığı çalışmalarda, ruhsatsız 4 tabanca ve tüfek ile 58 fişek ele geçirildi.